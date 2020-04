Foot - Juventus

Juventus : Bernardo Silva se sent privilégié de jouer avec Cristiano Ronaldo

Publié le 13 avril 2020 à 22h40 par La rédaction

Compatriote de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva a la possibilité d’évoluer aux côtés de l’attaquant de la Juventus en sélection portugaise. Et le milieu offensif de Manchester City s’est enflammé pour le quintuple Ballon d’Or.