AS Rome - Clash : L’énorme coup de gueule de José Mourinho !

Publié le 10 février 2022 à 9h11 par La rédaction mis à jour le 10 février 2022 à 9h20

Surclassé par l’Inter lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie (2-0), José Mourinho a laissé éclater sa colère dans le vestiaire de la Roma après l’élimination des Giallorossi.