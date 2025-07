Il balance un gros mensonge de Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo affirmait que le championnat saoudien était supérieur à la Ligue 1, considérant même la Saudi Pro League comme l’un des meilleurs championnat au monde. Toutefois, Riyad Marhrez, qui évolue également en Arabie Saoudite estime que le Portugais a clairement exagéré.

En décembre 2023, alors qu’il est présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo est alors interrogé sur le niveau du championnat saoudien au sein duquel il évoluait depuis un an. Et le Portugais affirmait qu’il était supérieur à la Ligue 1 : « Pour être honnête, je pense que le championnat saoudien n’est pas pire que le championnat français. En France, il y a deux-trois équipes avec un bon niveau. Pas en Saudi Pro League, elle est plus compétitive (que la Ligue 1). Je peux le dire après un an passé là-bas ». Des propos qui avaient fait réagir, mais un an plus tard, il en remettait une couche : « Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. »

Mahrez répond à Cristiano Ronaldo ! Difficile d’évaluer concrètement le niveau du championnat saoudien, mais Riyad Mahrez, qui évolue à Al-Ahli, n’est as d’accord avec les propos de Cristiano Ronaldo. « Non, je pense que les cinq grosses Ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres Ligues. Nous ne sommes pas trop loin, je pense. Après, le but, ce n'est pas d'être le meilleur Championnat du monde dès maintenant. Nous sommes sur une vision à long terme », lâche-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.