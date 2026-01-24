Fortune pour Zidane : Un chèque en blanc proposé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 qui s’était déroulé au Qatar, Zinedine Zidane aurait pris un gros chèque pour l’occasion. Mais bien avant cette collaboration un peu particulière, l’ancien maitre à jouer du Real Madrid s’était vu proposer un chèque en blanc pour venir au Qatar en tant que joueur où il aurait pu prendre une fortune en fin de carrière.

Zinedine Zidane avait fait polémique lorsqu’il avait accepté de devenir ambassadeur de la candidature du Qatar pour l’organisation de la Coupe du Monde 2022, et il se murmure d’ailleurs que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France avait pris une grosse somme pour ce rôle. Zidane s’en était expliqué en 2011 dans les colonnes de L’EQUIPE, précisant par ailleurs que le Qatar lui avait proposé une fortune pour venir jouer quelques années auparavant.

« Chèque en blanc : je pouvais mettre la somme que je souhaitais » « Quand j’ai arrêté de jouer au foot, le Qatar avait fait appel à moi pour jouer là-bas. Avec un chèque en blanc : je pouvais mettre la somme que je souhaitais. Moi, je ne voulais pas aller jouer au Qatar. Je voulais m’arrêter avec le Real Madrid […]. J’avais dit à ces gens du Qatar : “Un jour, je l’espère, je pourrai vous aider dans un projet bénéfique au futur du sport, du football particulièrement.” Voilà. Le Qatar est arrivé », a expliqué Zinedine Zidane, qui a donc décliné l’offre du Qatar en tant que joueur pour en devenir l’ambassadeur quelques années plus tard.