Fortune de Zidane : Son entourage annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne grande star du football français et considéré à cette époque comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Zinedine Zidane a donc accumulé une belle fortune tout au long de sa carrière, d'autant qu'il a enchaîné par la suite sur une reconversion en tant qu'entraîneur au plus haut niveau. Mais son entourage tient malgré tout à apporter une précision de taille au sujet de Zidane et de l'argent.

Passé notamment par la Juventus Turin, le Real Madrid et vainqueur de la Coupe du Monde 1998, l'Euro 2000, la Ligue des Champions 2002 et même le Ballon d'Or en 1998, Zinedine Zidane a donc été un joueur qui a marqué son époque. Difficile d'évaluer la fortune accumulée par l'ancien numéro 10 des Bleus tout au long de cette brillante carrière, mais une chose est sûre, Zidane semble ne jamais avoir changé en dépit de tout cet argent gagné.

« L'argent n'a jamais rien changé » Interrogée par GQ en 2023, une source proche de Zinedine Zidane se prononçait à ce sujet : « L’argent et la célébrité n’ont jamais rien changé à sa façon d’être. Il sait qui il est, ce qu’il représente et montre toujours l’exemple », indique ce membre de l'entourage de Zidane.