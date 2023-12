Brighton - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thomas Bourseau

Ce mercredi soir, l’OM se déplace à Brighton pour le compte de la 6ème et dernière journée de phase de poules de la Ligue Europa. Une opposition décisive entre deux équipes entraînées par des coachs italiens pour la première place du groupe, directement qualificative pour les 1/8èmes de finale de C3. Les hommes de Gennaro Gattuso ont leur destin entre les mains…

Ces dernières semaines, ça va beaucoup mieux pour l’OM. Que ce soit en Ligue 1 et en Ligue Europa, compétition dans laquelle les Marseillais ont déjà validé leur ticket pour la phase à élimination directe. Ce jeudi soir, sur la pelouse de l’Amex Stadium de Brighton, l’Olympique de Marseille disputera à 21h sur Canal+ Foot et les antennes de M6 , ou MyCanal et 6Play en streaming, son ultime match de poule de C3. Premier de son groupe avec 11 points au compteur, soit une unité d’avance sur son adversaire du jour, l’OM doit prendre le point du match nul ou au mieux aller chercher la victoire afin de conserver la tête du classement et donc de directement se qualifier pour les 1/8èmes de finale de la Ligue Europa.

Gattuso ne veut que la victoire

En effet, une défaite sur la pelouse de Brighton face aux pensionnaires de Premier League ce jeudi soir obligerait l’OM à passer par le stade des 1/6èmes de finale de la Ligue Europa les 15 et 22 février prochain. En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso a annoncé la couleur. Il n’y aura pas de calcul de la part de l’entraîneur de l’OM et de ses joueurs à Brighton.



« L’erreur la plus grande que l’on pourrait faire, c’est venir ici pour faire un match nul contre une équipe entraînée par (Roberto) De Zerbi. Il faut du courage. Sinon tu t’enfermes dans tes 25 mètres et tu ne sors pas. Contre Chelsea, ils ont 70 % de possession de balle. Ces chiffres, je ne les invente pas. Tu comprends que tu ne peux pas venir ici et défendre. Sinon, tu n’as plus qu’à faire le signe de croix ! ».

OM : Gattuso lâche un avertissement à ses joueurs https://t.co/BoRXbLfNkZ pic.twitter.com/TXzsxKF1jV — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Quelles équipes pour Brighton - OM ?