Zidane : La proposition XXL à Kylian Mbappé !

L’été dernier, bloqué par le Real Madrid, Kylian Mbappé n’avait finalement pas pu disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France de Thierry Henry. Une déception pour le capitaine des Bleus qui aurait malgré tout pu jouer un rôle important dans cette Olympiade. En effet, Mbappé aurait reçu une proposition particulière impliquant Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé ne s’était pas caché : participer aux Jeux Olympiques 2024 était l’une de ses priorités. Toutefois, il le savait, cela n’était pas entre ses mains et finalement, il a été bloqué par le Real Madrid . Thierry Henry a donc dû faire sans Mbappé , qui n’a ainsi pas été de la partie pour ses JO à domicile. Et pour ce qui est d’un rôle dans le relais de la flamme olympique, l’ancien du PSG avait également fait savoir : « C’est pour ceux qui font les Jeux Olympiques. Je laisse ça aux autres, respect à eux ».

Mbappé aurait pu remettre la flamme à Zidane

Pourtant, on aurait bel et bien pu voir Kylian Mbappé en tant que porteur de la flamme olympique. La proposition serait en tout cas partie de la part de Tony Estanguet. En effet, selon les informations du Canard Enchainé, Mbappé se serait vu proposer d’être l’homme qui traversait Paris sur les toits de la capitale avec la flamme et c’est lui qui aurait alors dû la remettre ensuite à Zinedine Zidane.