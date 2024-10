Vinicius Jr - Ballon d’Or : La raison de sa défaite enfin dévoilée ?

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Vinicius Jr espérait soulever le Ballon d'Or. Toutefois, il a été devancé au classement par Rodri. Grand favori pour remporter le Graal, Vinicius Jr se serait incliné à cause de son manque d'humilité face à ses adversaires. En effet, la classe et le fair-play faisaient partie des critères de vote pour désigner le Ballon d'Or 2024.

Auteur d'une grande saison 2023-2024 avec le Real Madrid, Vinicius Jr était le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Toutefois, c'est Rodri qui a finalement soulevé le trophée ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.

Vinicius a certainement perdu le #BallonDor ce soir sur le troisième critère. Encore ce week-end contre Barcelone, il a manqué d’humilité face à ses adversaires. C’était déjà trop souvent le cas l’année dernière… pic.twitter.com/8aovITulrk — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 28, 2024

Vinicius Jr a manqué d'humilité en 2023-2024

Sur son compte X, Loïc Tanzi a tenté de donner une explication à la deuxième place de Vinicius Jr au Ballon d'Or 2024. A en croire le journaliste de L'Equipe, le précieux aurait échappé au Brésilien parce qu'il manquait trop souvent d'humilité face à ses adversaires la saison dernière. Un critère qui comptait pour la nomination du Ballon d'Or cette année.

«La classe et le fair-play sont pris en compte par les votants»

Pour la nomination du Ballon d'Or 2024, « trois critères hiérarchisés sont pris en compte par les votants. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair-play. Le critère est lié à l'ensemble de la carrière disparait dans les modalités de vote pour cette nouvelle édition ». D'après Loïc Tanzi, Vinicius Jr a failli au niveau de la classe et du fair-play en 2023-2024. D'où le sacre de Rodri.