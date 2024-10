Real Madrid : Zidane, Benzema... Vinicius avait programmé une folie !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Vinicius Jr pensait soulever le Ballon d'Or 2024. Pour marquer le coup, la star brésilienne avait demandé à Ronaldo de lui remettre le trophée au théâtre du Châtelet de Paris, comme Zinedine Zidane a pu le faire pour Karim Benzema. Toutefois, c'est finalement Rodri qui a remporté le Graal.

La 68ème cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Grand favori pour remporter le Graal, Vinicius Jr avait prévu de faire les choses en grand pour célébrer de la meilleure des manières son sacre. Toutefois, c'est Rodri qui a soulevé le trophée.

Une star internationale se moque du Real Madrid ! https://t.co/FpVFjjOk0k pic.twitter.com/FYOp9mY6z1 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Ronaldo devait remettre le Ballon d'Or à Vinicius Jr

Selon les informations d'El Chiringuito TV, il était prévu que Ronaldo (Nazario) remette le Ballon d'Or à Vinicius Jr en main propre au moment de son sacre, comme Zinedine Zidane l'a fait lorsque Karim Benzema a été couronné en 2022. De surcroit, la star brésilienne du Real Madrid devait être accompagnée de 50 membres de son entourage, en plus de la délégation officielle merengue, à Paris ; et ce, pour faire la fête en son honneur. Enfin, sa marque publicitaire devait organiser un événement XXL à son retour à Madrid. Finalement, tout a été annulé. D'ailleurs, aucun membre du Real Madrid n'était présent au théâtre du Châtelet ce lundi soir. Ayant pressenti que Rodri allait remporter le Ballon d'Or, la Maison-Blanche a décidé de boycotter la cérémonie.

Vinicius Jr avait invité 50 membres de son entourage

Scandalisé par la deuxième place de Vinicius Jr au classement du Ballon d'Or, Richarlison a pesté sur Instagram : « Nous tous qui vivons le football attendons avec impatience les prix individuels de chaque saison. Aujourd'hui, tous les Brésiliens amoureux du football se sont réveillés en attendant de voir un autre joueur de notre pays gagner une récompense de meilleur joueur du monde après si longtemps. Malheureusement, en raison de critères que personne ne peut comprendre, le prix n'est pas arrivé. Et ne vous méprenez pas, Rodri est un grand joueur qui mérite d'être parmi les meilleurs. Mais c'est honteux que Vini n'ait pas remporté le Ballon d'Or, et aujourd'hui le football a perdu. Je me souviens que Vini a dit que son rêve était de voir tout le Brésil l'encourager. Et ce jour-là, c'était aujourd'hui ! Tu es un géant et le meilleur du monde, petit ! Et aucun trophée ne changera cela. Continue et restes comme tu es ! Je suis avec toi ».