Real Madrid : Ronaldo, Benzema... Evra annonce du lourd pour Mbappé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche. Selon Patrice Evra, Kylian Mbappé va faire le plus grand bonheur du Real Madrid, même si ses débuts au Santiago Bernabeu étaient compliqués.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a migré vers le Real Madrid cet été. En effet, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club merengue. Toutefois, ses débuts au Real Madrid ne se passent pas comme il l'aurait espéré.

Real Madrid : Mbappé n'est pas dans son assiette

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à évoluer à son meilleur niveau. Pour ne pas arranger ses affaires, le numéro 9 de Carlo Ancelotti a eu un pépin physique dernièrement. Touché à une cuisse, Kylian Mbappé a fait son retour ce mercredi en Ligue des Champions, et ce, contre le LOSC de son frère Ethan.

«Il va réussir à Madrid»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Patrice Evra s'est montré optimiste concernant la suite de l'aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid, citant les exemples de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema. « J'ai envie que les gens lui lâchent un peu la grappe, parce qu'il a eu une saison difficile avec le PSG et un début moyen avec le Real Madrid. Par exemple, Cristiano Ronaldo me disait qu'il se faisait siffler quand il marquait un but par match. Donc c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. Karim Benzema pareil. Donc je pense qu'il va réussir à Madrid, mais il faut lui laisser du temps, et le laisser un peu souffler », a jugé l'ancien capitaine de l'équipe de France.