Real Madrid : Le sauveur de Mbappé remis en question en interne ?

En manque de préparation estivale avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a rapidement été pris en charge par le célèbre préparateur physique Antonio Pintus. Cependant, en interne, les méthodes de l’Italien commencent à être remises en cause, notamment en raison du nombre de blessés s’accumulant dans les rangs madrilènes. Explication.

Le Real Madrid a remporté la bataille en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Menés, les Merengue ont su renverser la rencontre avec cinq buts inscrits pour un score final de 5-2. Une belle performance donc, pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui affrontent le FC Barcelone ce samedi pour le premier Classico de la saison. Face à Dortmund, les supporters madrilènes ont subi un coup dur, avec la blessure de Rodrygo. Clairement, le Real Madrid n’est pas verni avec les blessures, alors que la saison dernière déjà, une hécatombe de blessés avait frappé la «Casa Blanca»…

Avalanche de blessés au Real Madrid

« A la suite des examens réalisés aujourd'hui (jeudi) par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Rodrygo Goes, il a été diagnostiqué une lésion musculaire du biceps fémoral droit », a d’ailleurs indiqué le club espagnol sur son site ce jeudi. Ce n’est pas tout puisque le Real Madrid a également annoncé la blessure de Thibaut Courtois, qui vient donc s’ajouter à celle du Brésilien, en plus de celle de Dani Carvajal, et celle de Brahim Diaz. Cette saison, Kylian Mbappé, ou encore Eduardo Camavinga ont également été blessés. Ce jeudi, Relevo annonce qu’en interne, la méthode du célèbre préparateur physique Antonio Pintus commence à interroger.

La méthode de Pintus remise en cause

Le message véhiculé par les joueurs est le suivant : Pintus serait un excellent préparateur pour des athlètes, mais pas forcément pour des footballeurs. L’Italien, passé par l’Inter, l’AS Monaco, ou encore par l’OM, est réputé pour ses méthodes strictes, et avait tenté de remettre Kylian Mbappé en parfaite condition au cours de la dernière trêve internationale, lui qui n’avait pas bénéficié de vraie préparation physique au cours de l’été. Néanmoins, Relevo annonce que Pintus bénéficie du soutien total du conseil d’administration.