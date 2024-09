Real Madrid : «Je suis Kylian», Mbappé met fin au débat sur Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se trouve dans une position délicate au Real Madrid. Beaucoup d’attentes sont placées en lui et notamment dans le cadre de la succession de son idole de toujours Cristiano Ronaldo. Cependant, après son doublé face au Betis Séville (2-0), Mbappé a calmé son monde à ce sujet.

La disette est enfin terminée ! Dimanche soir, à l’occasion de la quatrième journée de Liga et de sa deuxième apparition au Santiago Bernabeu en tant qu’attaquant vedette du Real Madrid, Kylian Mbappé a mis fin à son manque de réussite en signant un doublé. Dans un premier temps, Mbappé a débloqué la rencontre grâce à une talonnade inspirée de Federico Valverde qui a permis au champion du monde d’ajuster puis de tromper Rui Silva. Pour finir, Vinicius Jr a obtenu un penalty qu’il a offert à son compère d’attaque et Kylian Mbappé ne s’est pas fait prier pour le transformer.

Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid stoppe le malaise https://t.co/gqqG6II3b1 pic.twitter.com/pZK6zSIUmf — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

«Je ne pense pas à Cristiano»

Contrairement à Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n’aura pas pu ouvrir son compteur but dès la première journée de championnat mais plutôt à partir de la 4ème. Cependant, pas de pression sur ses épaules d’être attendu comme le successeur de Ronaldo. « Est-ce une pression d’être le successeur de Cristiano Ronaldo ? Non, pas de pression, c’est le football. Je connais mes qualités. Je ne pense pas à Cristiano, avec tout le respect que je lui dois et tout le monde sait le respect que j’ai pour lui ».

«Je suis Kylian et je n’ai pas de pression»

Au micro d’El Chiringuito, Kylian Mbappé a poursuivi son argumentaire en soulignant qu’il est fidèle à lui-même et ne se compare à personne d’autre. « Mais je suis Kylian et je n’ai pas de pression. Je l’ai dit, l’unique pression que j’ai est de bien m’adapter à l’équipe parce que j’en sais l’importance. Toutes les autres choses vont bien se passer, je suis heureux, je vais travailler. Je viens avec les bonnes intentions. Je suis un bon joueur, tout va bien se passer ».