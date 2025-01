Real Madrid : «Il gave tout le monde», catastrophe annoncée avec cette star

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

2ème du dernier Ballon d’Or, Vinicius Jr semble très nerveux sur ces derniers mois de compétitions. L’attitude de l’ailier brésilien se détériore au fil des matchs, et le numéro 7 a été exclu à plusieurs reprises. Pour Daniel Riolo, l’avenir de la star de 24 ans n’est pas garanti chez les Merengue en raison de son comportement.

Le Real Madrid a pris un gros coup derrière la tête ce dimanche soir. Opposé au FC Barcelone, le club merengue a subi une énorme défaite en SuperCoupe d’Espagne (2-5). Pour Daniel Riolo, l’attitude de Vinicius Jr devient très problématique à Madrid.

Une pression immense pour Mbappé avant le Clasico : peut-il rebondir après un passage à vide ? ⚽ https://t.co/gu9P8eixEK — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

« Pour moi, il est en train de se perdre »

« Vinicius est en train de s'enfermer dans autre chose (ndlr ses coups de sang). Je le trouve absolument insupportable dans tout ce qu'il fait. Maintenant je reconnais des qualités qui sont extraordinaires quand il est bon. Pour moi, il est en train de se perdre, il vise autre chose. Il n'y a pas un match où il ne pète pas un plomb », a lâché Daniel Riolo après la rencontre, au micro de l’After Foot. L’éditorialiste estime que le Real Madrid pourrait chercher à se séparer de Vinicius Jr.

« Il y a un ras-le-bol avec Vinicius, son comportement gave tout le monde en Espagne »

« Je suis sûr que Vinicius est dans sa dernière année. Je pense que tout Madrid et Florentino Pérez en ont soupé de son caractère. Le Real Madrid va peut-être faire une année de transition, ils peuvent être champions, mais dans l'effectif, je vois une année de transition et une reconstruction de pas mal de choses (...) Je vous dis qu'il y a un ras-le-bol avec Vinicius. Son comportement gave tout le monde en Espagne. Je sais que Florentino Pérez n'en peut plus, ça le saoule. Il déteste que des mecs du Real se comportent comme ça. La fameuse tradition Maison Blanche, on n'aime pas avoir ce genre de mecs au Real », conclut Riolo.