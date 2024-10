Real Madrid : Grand changement pour Kylian Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le Real Madrid cherche le système parfait pour avoir un équilibre défensif tout en incluant Kylian Mbappé dans le onze. Carlo Ancelotti a donc tenté plusieurs dispositifs, sans succès pour le moment. De ce fait, un grand changement serait encore à venir pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

En débarquant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a vu plusieurs changements s’opérer dans le onze de départ. Carlo Ancelotti a notamment été contraint de trouver une solution pour aligner la star de 25 ans avec Jude Bellingham et Vinicius Jr tout en conservant un certain équilibre défensif. Mais pour le moment, le technicien italien n’a pas trouvé la solution.

Vinicius - Mbappé : Une décision historique rend fou le Real Madrid https://t.co/rVEx5vd7W6 pic.twitter.com/AId9uANfD5 — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Le Real Madrid n'y arrive toujours pas dans le jeu

Le Real Madrid continue de concéder pas mal d’occasions, et s’est même lourdement incliné ce samedi soir contre le FC Barcelone (0-4). Les Merengue éprouvent toujours de grandes difficultés dans le jeu. Carlo Ancelotti devrait donc être amené à modifier à nouveau ses plans.

Ancelotti va revoir ses plans ?

Comme le rapporte AS, le Real Madrid devrait notamment apporter des modifications à son système de jeu. Après avoir essayé le 4-3-3, le 4-4-2, le 4-2-3-1 et le 3-4-1-2, Carlo Ancelotti devrait tenter un nouveau dispositif. Cela pourrait ainsi engendrer quelques changements majeurs pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Reste maintenant à voir si l'entraîneur du Real Madrid saura trouver les bonnes solutions pour régler les problèmes de son équipe. À suivre...