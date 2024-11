Real Madrid : Clashé, Ancelotti répond cash à la femme d’un joueur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au lendemain de la lourde défaite du Real Madrid face au Milan AC en Ligue des champions (1-3), la femme de Federico Valverde a, publiquement, critiqué les choix de Carlo Ancelotti. Le coach du club espagnol avait placé le joueur au poste de milieu droit. Il est revenu sur ce choix et en a profité pour répondre à Mina Bonino.

Carlo Ancelotti n’a pas encore trouvé la bonne formule cette saison. L’arrivée de Kylian Mbappé lui a offert un véritable casse-tête en attaquant dont la solution demeure encore un mystère. Après la débâcle face au Barça (0-4) et la lourde défaite face au Milan AC ce mardi soir (1-3), une certitude apparaît : Kylian Mbappé ne présente pas les qualités nécessaires pour s’imposer au poste de numéro 9. Le coach du Real Madrid va donc devoir trancher entre le Français et Vinicius Jr, et rien ne dit que la recrue estivale sera privilégiée.

La femme de Valverde explose

Carlo Ancelotti doit faire face aussi à d’autres critiques, notamment à celle de Mina Bonino, qui n’est nul autre que la compagne de Federico Valverde. « Quand vont-ils comprendre que Fede n’est pas un ailier ? » a-t-elle lâché après la rencontre de Ligue des champions au cours de laquelle le milieu de terrain est sorti à la mi-temps. La réponse du technicien italien ne s’est pas fait attendre.

« Pour moi, c’est très compliqué »

Dans des propos rapportés par Marca, Ancelotti a assumé sa décision. « Ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux, pour moi, c’est très compliqué. Je l’ai sorti parce qu’il n’était pas à 100%, il a eu des problèmes avec son dos, il semblait avoir récupéré parce qu’il s’est bien entraîné ce lundi, mais il semblait qu’il n’était pas au mieux physiquement, c’est pour cela que je l’ai changé » a confié le coach du Real Madrid, au cœur des critiques. Certains médias espagnols commencent, même, à évoquer un possible licenciement dans les semaines à venir.