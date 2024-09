Real Madrid : Bientôt la fin du calvaire pour ce coéquipier de Mbappé ?

Jean de Teyssière

De nombreuses stars occupent la ligne d’attaque du Real Madrid. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a désormais le choix entre Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo et donc Mbappé. Si Rodrygo est le quatrième choix, il pourrait avoir sa chance en Ligue des Champions, lui qui est l’un des plus réguliers en Europe.

Ce mardi, la Ligue des Champions reprend ses droits et le vainqueur de la précédente édition, le Real Madrid, fera son entrée en lice à 21h face à Stuttgart. Carlo Ancelotti sait sans doute quelle équipe il alignera et il pourrait se passer de Rodrygo.

Rodrygo, 20 buts en Ligue des Champions

Rodrygo et la Ligue des Champions, c’est une belle histoire d’amour. Lors de son premier match au Bernabeu dans cette compétition, l’international brésilien avait inscrit un triplé. En tout, il a déjà marqué à 20 reprises, déjà mieux que des joueurs comme Ronaldinho ou encore Michel Platini.

Joueur le plus régulier avec Mbappé !

Carlo Ancelotti a conforté Rodrygo dans sa capacité à être important dans les grands matchs. Et pour cause, AS rappelle qu'en Europe, Rodrygo est le seul avec Kylian Mbappé à avoir marqué au moins cinq buts par édition. Il fait mieux que des joueurs comme Erling Haaland ou Robert Lewandowski. Pour tenter de gagner la première édition de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti devra compter sur toutes ses stars.