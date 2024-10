Mercato : Un nouveau coup à la Mbappé se prépare au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid ne lâche pas Alphonso Davies et peut croire en ses chances de l’attirer sans débourser d’indemnité de transfert. D’après les dernières informations de la presse allemande, les discussions n’ont pas reprise pour la prolongation du Canadien au Bayern Munich, un danger de taille pour le mastodonte bavarois.

Cet été, le Real Madrid a encore enrôlé un joueur de renom sans débourser d’indemnité de transfert, et pas des moindres avec Kylian Mbappé, qui venait de quitter le Paris Saint-Germain. Un procédé qui avait déjà été utilisé avec Antonio Rüdiger et David Alaba par le passé, et qui pourrait encore être employé dans les prochains mois.

Real Madrid - Mbappé : Une légende retarde son plan https://t.co/0jm7FkQUmz pic.twitter.com/KdoZbgiSDW — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Pas de nouvelles discussions pour la prolongation d’Alphonso Davies

Alors qu’ils sont entrés dans leur dernière année de contrat, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Alphonso Davies (Bayern Munich) sont dans le viseur du Real Madrid pour la saison prochaine. Selon les informations divulguées par Sky Allemagne ce vendredi, l’international canadien du club bavarois devrait bel et bien être maître de son destin à partir du 1er janvier (date à laquelle il est autorisé à s’engager avec le club de son choix en vue du prochain exercice) puisqu’il n’y aurait eu aucune nouvelle discussion pour une prolongation de contrat.

Manchester United est aussi là

Une aubaine pour le Real Madrid mais également Manchester United, qui aurait approché l’entourage d’Alphonso Davies à en croire Sky Allemagne. Une bataille se précise entre les deux clubs, tandis que d’autres prétendants pourraient être tentés si la situation contractuelle du Canadien n’évolue pas.