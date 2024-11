Mbappé - Vinicius Jr : Nouveau problème au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé peine à évoluer à son véritable niveau. Le Real Madrid en attend plus de lui, et l’attaquant de 25 ans en est conscient. Les Merengue chercheraient d’ailleurs une solution pour le sortir de ses galères. Une option envisagée par le club madrilène pourrait toutefois poser problème à cause d’un certain Vinicius Jr.

Kylian Mbappé pensait vivre un conte de fée en signant au Real Madrid cet été. Mais finalement, l’attaquant de 25 ans peine à retrouver son véritable niveau. L’ancien du PSG n’est pas aussi étincelant qu’avant, malgré ses 8 buts en 16 matchs. Carlo Ancelotti chercherait donc une solution pour le sortir de ses galères. Une option a d’ailleurs été envisagée.

Nouveau casse-tête pour Ancelotti avec Mbappé et Vinicius Jr

Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid pourrait tenter de placer Endrick en 9 et décaler Kylian Mbappé sur le côté gauche. Mais cela poserait un problème avec un certain Vinicius Jr, à qui il faudrait trouver une nouvelle place dans le onze. De toute manière, Carlo Ancelotti le considère comme intouchable sur son aile, malgré la volonté de Kylian Mbappé d’évoluer à ce poste.

Le Real Madrid est à fond derrière Mbappé

Le Real Madrid va donc devoir trouver une autre solution pour mettre un terme au calvaire du natif de Bondy. En attendant, Kylian Mbappé fait de son mieux pour redresser la barre. Le vestiaire de Carlo Ancelotti continue de lui apporter un soutien sans faille pour ne pas qu’il baisse les bras. Même le technicien italien le pousse pour ne pas qu’il se décourage. À suivre...