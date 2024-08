Mbappé victime d’une «maladie mentale» au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé n’a pas voulu prolonger et c’est donc libre qu’il s’est engagé au Real Madrid. Débarqué chez les Merengue, le Français n’a pas été épargné par les critiques de la presse espagnole pour ses premiers matchs. Malgré ces attaques, Mbappé peut compter cependant sur différents soutiens, à commencer à Fred Hermel.

Si Kylian Mbappé a réussi ses débuts en tant que joueur du Real Madrid en marquant face à l’Atalanta Bergame, dans le jeu, les performances du Français ont été moins convaincantes. Malgré qu’il soit arrivé il y a quelques semaines seulement chez les Merengue, Mbappé a alors été pris pour cible par la presse espagnole. Un traitement rude à l’encontre de Mbappé que Fred Hermel a tenu à dénoncer dans des propos accordés à AS.

Transferts : Il balance à nouveau sur ses discussions avec Mbappé https://t.co/YXsYe2u9FB pic.twitter.com/vHND3ToVBF — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Hermel et « l’anti-Madridisme »

« C'est arrivé à nous tous lorsque nous sommes arrivés en Espagne. Petit à petit, nous avons dû découvrir les particularités de ce pays mythique : les horaires « étranges » du déjeuner et du dîner, le fait de tutoyer des inconnus, l'habitude de rester chez ses parents jusqu'à 30 ans, la coutume de la sieste, les raisins le soir du Nouvel An, le chocolat avec des churros à six heures du matin après une nuit de fête… Tant de choses qui confirment comme le disait la célèbre publicité : « l'Espagne est différent ». Mais, pour un fan de football, la découverte la plus surprenante est sans aucun doute « l’anti-Madridisme », a d’abord expliqué le journaliste.

« Mbappé sera jugé à travers le prisme de cette maladie mentale »

Hermel a ensuite ajouté à propos du cas Kylian Mbappé : « De l'extérieur on imagine logiquement qu'au-delà des sentiments naturels pour leurs équipes respectives, les Espagnols seraient conscients de la chance d'avoir dans leur pays le club le plus important de l'histoire du football. Ce n’est pas le cas. Ici, une partie de la population déteste tellement Madrid qu'elle a transformé cette haine en une sorte de culture. Et c’est exactement ce que voit Mbappé après avoir disputé seulement deux matchs. J'ai déjà compris que, dans de nombreux cas, il ne sera pas jugé sur son talent, sur ce qu'il fait sur le terrain, mais à travers le prisme de cette maladie mentale qu'on appelle l’anti-madridisme ».