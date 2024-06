Mbappé va provoquer de nouvelles signatures au Real Madrid

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Real Madrid a officialisé la signature de Kylian Mbappé, qui arrive librement et gratuitement à la fin de son contrat avec le PSG le 30 juin. Grâce à l'arrivée de la star de 25 ans, le club merengue devrait réussir à boucler de nouvelles signatures, et ce, avec des marques.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine de l'équipe de France défendra les couleurs du Real Madrid à la reprise. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé ce lundi. Et grâce à la venue de la star de 25 ans, le Real Madrid devrait signer de nouveaux contrats de partenariat dans un avenir proche.

«Le Real va pouvoir signer avec des marques»

« Le Real va pouvoir valoriser ses contrats déjà existants et signer avec des marques qui vont vouloir s’offrir la notoriété de Mbappé. À titre d’exemple, le maillot du PSG était à une époque le plus vendu sur le territoire nord-américain. C’était grâce à la marque Jordan, mais aussi grâce à Mbappé, qui est très connu là-bas. Le Real peut désormais espérer dealer des contrats avec des partenaires nord-américains et vendre plus de maillots sur ce territoire », a annoncé Pierre Rondeau, économiste du sport, lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

