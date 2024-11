Mbappé - Real Madrid : Une fake news révélée par la presse espagnole ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après ses débuts compliqués au Real Madrid et son absence en équipe de France lors des deux derniers rassemblements, la santé mentale de Kylian Mbappé interpelle. Toutefois, comme l’a confié le journaliste de Marca Pablo Polo, la presse espagnole n’a pas eu vent de problèmes psychologiques concernant l’attaquant âgé de 25 ans.

« Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. » Auprès de L'Équipe, des proches de Kylian Mbappé s’étaient livrés à propos de la santé mentale de ce dernier. En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid et absent des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, l’international français aurait même fait appel à des spécialistes.

Un problème psychologique pour Mbappé ?

« Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes », a ajouté un autre proche de Kylian Mbappé. Selon le journaliste Daniel Riolo, il serait même dans « un état quasi dépressif ». Une version démentie depuis par The Athletic, après avoir interrogé deux sources proches du joueur, une au Real Madrid et l'autre dans sa sphère privée. En Espagne non plus, la presse n’a pas eu vent de problèmes psychologiques en ce qui concerne le capitaine de l'équipe de France.

« On n’a pas eu ces informations-là »

« On n’a pas eu ces informations-là », a assuré Pablo Polo, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, au lendemain de la défaite face à Liverpool (2-0). Le journaliste de Marca, spécialiste du Real Madrid, estime en revanche que « c’est évident qu’il y a un manque de confiance, il n’est pas non plus à son meilleur niveau physiquement. Le fait qu’il rate un pénalty, ce n’est pas très grave, on pouvait s’y attendre. Mais le fait qu’il rate beaucoup de ballons, qu’il manque des passes, c’est ce qui inquiète les supporters du Real Madrid. »