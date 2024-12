Mbappé : Le Real Madrid tire la sonnette d’alarme

Pierrick Levallet

Très attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé a débarqué dans la capitale espagnole cet été. Mais son début d’aventure n’est pas aussi beau qu’escompté. L’attaquant de 25 ans peine à se montrer sous son meilleur visage chez les Merengue. Et cela inquiéterait de plus en plus le club madrilène, surpris par la méforme de l’ancien du PSG.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. L’attaquant de 25 ans a alors signé libre au Real Madrid cet été. Mais depuis, rien ne va plus pour lui. Très attendu chez les Merengue, le champion du monde 2018 ne cesse de décevoir. Il faut dire que les prestations de Kylian Mbappé depuis le début de saison laissent à désirer.

Grosse inquiétude au Real Madrid pour Mbappé

Le niveau de l’international français ne cesserait d’ailleurs d’inquiéter au Real Madrid comme le rapporte Relevo. Le club madrilène ne comprendrait pas vraiment ce qui arrive à Kylian Mbappé ces dernières semaines. Les dirigeants merengue s’attendaient à le voir briller comme il le faisait au PSG. Mais l’attaquant de 25 ans semble au fond du gouffre en ce moment et ne parvient pas à en sortir.

Le Real Madrid croit encore en lui

Le Real Madrid garderait malgré tout confiance en lui d’après le média espagnol. Le pensionnaire de la Liga reste persuadé que Kylian Mbappé finira par redresser la barre et retrouver son véritable niveau. Les Merengue le considèrent encore comme un élément crucial et fondamental pour la suite de la saison. Reste maintenant à voir si l’ancien du PSG finira par voir le bout du tunnel.