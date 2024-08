Mbappé : Le Real Madrid imite le PSG, l’Espagne crie au scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses débuts en Liga, Kylian Mbappé n’a pas vraiment rassuré, pas plus que le Real Madrid tenu en échec sur la pelouse de Majorque (1-1). Vu d’Espagne, les premiers pas des nouveaux galactiques ne passent pas du tout, au point que Santi Gimenez espère que le club merengue n’imite pas le PSG qui a tendance à gérer en Ligue 1.

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid font parler surtout après le nul du club merengue contre Majorque dimanche soir (1-1) durant lequel l'ancien joueur du PSG a déçu. D'ailleurs, le journaliste de la Cadena SER, Santi Gimenez, craint que le Real ne prenne exemple sur le PSG.

«Madrid ne peut pas être le PSG»

« Madrid ne peut pas être le PSG, qui a pris le championnat pour acquis. Les Madrilènes doivent toujours être au top de leur forme. Si le Real Madrid semble marcher pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps dans d'autres matches, il aura beaucoup plus de problèmes que le PSG dans le championnat français, parce que, heureusement, le championnat espagnol est meilleur que le PSG », lance le journaliste espagnol au micro d’El Larguero.

«Ancelotti, c'est un génie de la gestion du vestiaire»

Santi Gimenez s’est également prononcé sur la nouvelle méthode de gestion de Carlo Ancelotti qui prévoit de donner des jours de repos à ses joueurs, plutôt que de les préserver pour certains matches : « C'est un génie de la gestion du vestiaire. C'est une façon d'éviter les changements à la 87e minute. C'est comme si je donnais une semaine de repos à Bellingham et que Güler jouait, que Vinicius se reposait et que Mbappé jouait à gauche et que je n'avais pas à choisir. »