Mbappé : La punchline qui va rendre euphorique le Real Madrid !

Thomas Bourseau

La machine est lancée. Grâce à son doublé signé face au Betis Séville en Liga, Kylian Mbappé est parvenu à faire tomber le ketchup du pot d’après Joselu. Désormais, les buts ne vont cesser de tomber pour le Français qui finira même par devenir iconique pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé aura certes attendu la 4ème journée de Liga pour y parvenir afin d’inscrire pas un, mais deux buts dimanche dernier lors de la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu (2-0). Ce qui lui permet de faire grimper son compteur de buts à trois réalisations après celle face à l’Atalanta en Supercoupe d’Europe (2-0). Observé à la loupe ces dernières semaines par les journalistes concernant son premier but en championnat avec le Real Madrid, Mbappé ne fait que commencer.

«Mbappé est comme un pot de ketchup»

Ex-attaquant du Real Madrid qui a quitté le club merengue pour Al-Garafa cet été, Joselu a pris le pari : Kylian Mbappé ne va cesser de marquer des buts puisqu’il est enfin parvenu à ouvrir les vannes la semaine dernière. « Pour être honnête, je n'y prête pas beaucoup d'attention. Je sais ce qu'est Madrid et je connais les conditions dans lesquelles évolue Mbappé. Mbappé est comme un pot de ketchup. Au début, vous le pressez et il ne sort pas, puis la tomate sort d'un seul coup ».

«Mbappé va marquer l'histoire de Madrid, lui et tous ceux qui l'entourent»

Outre les buts qui vont défiler si l’on se fie aux propos tenus par Joselu pour AS, Kylian Mbappé va faire bien plus que simplement marquer des buts, il a va en faire de même avec l’histoire du Real Madrid. « Il a déjà marqué deux buts contre le Betis et il va continuer à marquer. Mbappé va marquer l'histoire de Madrid, lui et tous ceux qui l'entourent ».