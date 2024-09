Mbappé : La grande annonce du Real Madrid sur Benzema et Ronaldo

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a rejoint plusieurs vedettes et constitue désormais un beau trio d’attaque aux côtés de Vinicius Jr et de Rodrygo. De quoi rappeler pour certains la fameuse « BBC » composée de Karim Benzema, Gareth Bale, et de Cristiano Ronaldo. En conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur cette comparaison.

« Je suis très humble, je suis dans le plus grand club du monde. Ma priorité, c'est m'intégrer et après tout deviendra plus facile. Je viens d'arriver et je ne suis personne ici. Je connais les qualités des joueurs, mais je ne les connais pas encore sur le terrain. Je vais aussi découvrir leur caractère, leur façon d'être. Je veux me fondre de cette façon-là ». En août dernier, Kylian Mbappé prononçait ses premiers mots en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Attendu au tournant, l’attaquant de 25 ans a longtemps été vu comme le successeur légitime de Cristiano Ronaldo en tant que vedette du club madrilène.

Mercato - Real Madrid : Il refuse une offre «en or» pour Mbappé ! https://t.co/RLa7xL0Z7t pic.twitter.com/VhVotX3Hxn — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Nouvelles vedettes au Real Madrid

D’autant qu’aux côtés de Vinicius Jr et de Rodrygo, mais également avec le soutien de Jude Bellingham, Kylian Mbappé fait désormais partie d’un trio/quatuor étoilé, rappelant à certains la BBC composée de Karim Benzema, Gareth Bale, et Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid dispose assurément de l’un des meilleurs effectifs du monde, même si les trois vedettes offensives des Merengue ont encore tout à prouver. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur cette comparaison d’époque.

« Avec Bale, Benzema et Cristiano c'était exceptionnel »

« Nous en parlions l'autre jour au sein du personnel, nous avons essayé de comparer cette équipe avec celle de 2014 et c'est très compliqué. En 2014, l'équipe était fantastique. Avec Bale, Benzema et Cristiano, c'était exceptionnel. Mais la qualité ne change pas à Madrid. Nous l'avions à l'époque et nous l'avons encore aujourd'hui », a expliqué l’Italien dans des propos relayés par AS.