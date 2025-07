Mbappé : La catastrophe à cause de son salaire !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le Real Madrid bouclait un gros coup avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Rapidement, malgré des difficultés dans le jeu, l’attaquant français a marqué beaucoup de buts pour les Merengue. Mais alors que Vinicius Jr lui, réclame un salaire équivalent à celui du Français, la signature du Bondynois a créé un déséquilibre dans le vestiaire selon certains journalistes espagnols.

Pour certains observateurs comme Aritz Gabilondo , l’arrivée de Mbappé a eu des conséquences claires dans le vestiaire : « Ils ont misé sur un joueur aussi important que Mbappé, et cela a des conséquences : cela crée un déséquilibre dans le vestiaire. Dans l’esprit de Vinicius, je le vois bien penser que Madrid donne plus à Mbappé », a confié ce dernier auprès de la Cadena SER.

« Madrid a un joueur vedette avec Mbappé »

« Le montant demandé (par Vinicius Jr, ndlr) est plus élevé que lorsqu’il était candidat au Ballon d’Or. L’année de Vinicius a engendré une baisse du prix (…) Madrid a un joueur vedette avec Mbappé, et le transfert pourrait mal tourner pour Vinicius qui est dans un mauvais moment pour demander plus », a ensuite ajouté un autre consultant à la radio espagnole.