Mbappé : «Ils sont dans le faux», il tacle ses détracteurs !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Que ce soit pour son niveau de jeu au Real Madrid, ou son absence en équipe de France, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, voire mois. Auprès de L'Équipe, son ancien coéquipier à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko, a pris sa défense et a tenu à rappeler tout ce qu’il avait déjà démontré par le passé, ainsi que son attachement à la sélection.

Loin de son meilleur niveau depuis qu’il a rejoint le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé ne pourra pas compter sur l’équipe de France pour essayer de retrouver un peu de confiance et se relancer. Après avoir fait l’impasse sur le rassemblement des Bleus en octobre, l’attaquant de 25 ans a cette fois-ci été mis de côté par Didier Deschamps. C’est du moins ce que ce dernier a assuré, mais pour Tiémoué Bakayoko, cela peut être une bonne chose pour Kylian Mbappé.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Ils sont dans le faux »

« C’est peut-être la meilleure chose pour lui actuellement de ne pas venir en équipe de France. Kylian a montré plus d’une fois combien il est attaché à la sélection », a confié le champion de France 2017 avec l’AS Monaco, avec Kylian Mbappé. Tiémoué Bakayoko a du mal à comprendre les critiques dont fait l’objet son ancien coéquipier depuis plusieurs semaines. « Les gens ont la mémoire très courte. Ils devraient se poser sur le canapé et rembobiner un peu plus tout ce qu’il a accompli. Ils se rendraient compte qu’ils sont dans le faux. On ne peut pas remettre en question à ce point-là Kylian. Il a beaucoup trop fait pour la France, le PSG et Monaco. Je le défends car je trouve que les gens sont durs avec lui. »

« Il faut rester calme et lui laisser du temps »

Tiémoué Bakayoko n’est pas inquiet pour la suite et estime que Kylian Mbappé a juste besoin de temps : « Comment je pourrais être inquiet pour la suite de sa carrière ? Tous les joueurs rêveraient déjà d’avoir fait ce qu’il a fait. Il est bon en fait. Sinon il n’enchaînerait pas les matchs comme ça. Je ne vais jamais remettre en question la suite de sa carrière, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il a toujours répondu présent dans des situations encore plus complexes. Il connaît la pression, il faut rester calme et lui laisser du temps et il fera taire ses détracteurs. »