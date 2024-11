Le Real Madrid prépare une surprise avec Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid vit un début de saison plutôt mitigé. Deuxième du championnat espagnol à 6 points du FC Barcelone, le club madrilène ne pointe qu’à la 18e place en Ligue des champions. Les hommes de Carlo Ancelotti éprouvent de grosses difficultés dans le jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, les blessures n’arrangent pas les choses pour les Merengue.

Le Real Madrid va donner une chance à Güler et Fran Garcia ?

Certains joueurs pourraient toutefois en profiter. Comme le rapporte Relevo, Brahim Diaz devrait avoir un rôle clé au cours des prochaines semaines. Le Real Madrid pourrait également préparer une surprise avec Arda Güler et Fran Garcia. Les deux joueurs pourraient avoir plus de temps de jeu et avoir une chance de tenter de redresser la barre avec Kylian Mbappé.

Mbappé veut sortir de son calvaire !

Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti saura trouver les bonnes solutions tactiques pour sortir le Real Madrid de ses galères. Kylian Mbappé, lui, va inévitablement tenter d’inverser sa tendance. L’attaquant de 25 ans reste sur une série de 4 matchs sans le moindre but. Sa dernière réalisation remonte au 19 octobre dernier contre le Celta Vigo. À suivre...