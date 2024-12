Le Real Madrid et Vinicius Jr prennent une grande décision pour le Ballon d'Or !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d’un début de saison satisfaisant avec le Real Madrid, Vinicius Jr a vécu une terrible désillusion en ne remportant pas le Ballon d’Or cette année. Le Brésilien s’attendait pourtant à recevoir cette prestigieuse récompense, finalement attribuée à Rodri. En recevant le trophée The Best de la part de la Fifa, l’attaquant a oublié sa déception et assure même que la récompense de France Football ne l’intéresse plus du tout

Fin octobre, Vinicius Jr et le Real Madrid vivaient un véritable traumatisme lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2024. Le Brésilien était annoncé comme le grand favori pour ce titre et il a été finalement devancé. Visiblement cette mésaventure est restée en tête des dirigeants madrilènes et de l’attaquant qui ont tenu à marquer le coup lorsque celui-ci a été sacré par la Fifa.

Vinicius touché par sa défaite

La saison dernière, le Real Madrid a tout écrasé sur son passage grâce notamment aux efforts de Vinicius Jr. Le club de la capitale espagnole pensait faire la fête en décrochant un nouveau Ballon d’Or puisque tout le monde donnait le Brésilien favori. Celui-ci a très mal vécu sa défaite, beaucoup estimant qu’il a payé ses sorties de route. Mais selon Marca, cette déception pourrait aller beaucoup plus loin...

Le Real Madrid prêt à boycotter ?

D’après les informations rapportées par le média espagnol, le Real Madrid et Vinicius Jr tiennent vraiment à effacer de leur mémoire le Ballon d’Or. Le club ne veut plus reconnaître l’importance de cette cérémonie et préfère se rattraper largement sur le trophée The Best. Les critères d’attribution du Ballon d’Or ne conviennent plus trop au Real Madrid qui serait même prêt à le boycotter définitivement. L’essentiel pour le club est surtout de faire briller ses joueurs sur le terrain, quelle que soit la récompense attribuée à la fin. Reste à savoir s'ils seront capables de rivaliser pour le Ballon d'Or 2025.