Kylian Mbappé : Sa «nuit au téléphone» avec une star

Au Real Madrid, les joueurs d'Alvaro Arbeloa ont suivi avec attention la finale de la Coupe d'Afrique des nations opposant le Maroc au Sénégal dimanche soir (0-1). Ayant raté le penalty de la victoire au bout du temps additionnel, Brahim Diaz a vu Pape Gueye crucifier les espoirs des Lions de l'Atlas de célébrer une nouvelle victoire à la CAN. Pour consoler son ami, Kylian Mbappé a révélé avoir téléphoné en pleine nuit à Achraf Hakimi et a évoqué le cas Brahim Diaz en conférence de presse.

Dimanche soir, au Prince Moulay Abdellah Stadium, Achraf Hakimi se battait avec les Lions de l'Atlas pour soulever la première Coupe d'Afrique des nations du Maroc au XXIème siècle. Depuis 1976, le peuple marocain est privé de victoire finale sur le continent et a dû se contenter d'une finale perdue en 2004. 22 ans plus tard, même destin pour l'équipe dont Achraf Hakimi est le capitaine.

«J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf» Au terme d'une finale rocambolesque avec des décisions arbitrales qui ont temporairement fait quitter le terrain aux joueurs sénégalais, les Lions de la Teranga ont fini par prendre le meilleur sur le Maroc en prolongations grâce à un but de Pape Gueye (1-0). Avant d'entamer les deux quarts d'heure de ces prolongations, Brahim Diaz a eu la balle de match avec le fameux penalty litigieux accordé par le VAR quelques minutes après le but annulé du Sénégal pour une faute sanctionnée sur Hakimi. La panenka de Diaz a été arrêtée par Edouard Mendy. Meilleur buteur de la compétition, Diaz a fini en pleurs. Proche d'Achraf Hakimi et coéquipier de Brahim Diaz au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait une révélation en conférence de presse. « J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf (ndlr Hakimi) donc je sais très bien tout ce qui s'est passé. C'est difficile. Je comprends tout à fait comment Brahim Diaz doit se sentir maintenant. J'ai connu ça (ndlr son tir au but raté contre la Suisse à l'Euro 2021). Bien sûr il va y avoir de la déception, de la colère du peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d'avoir ce titre ».