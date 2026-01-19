Kylian Mbappé : La discussion avec une star du PSG !

Pour Brahim Diaz, ça ne doit pas être simple à vivre actuellement. Alors que le Maroc a perdu la finale de la CAN contre le Sénégal, le joueur du Real Madrid a manqué un penalty qui aurait offert le sacre aux Lions de l'Atlas. Si Kylian Mbappé n'a pas encore parlé avec son coéquipier, il a pu échanger avec Achraf Hakimi, son ancien coéquipier au PSG, pour en savoir plus sur l'état d'esprit des Marocains.
A domicile, le Maroc rêvait de remporter la CAN. Un rêve qui ne s'est finalement pas réalisé avec cette défaite en finale face au Sénégal. Pourtant, Brahim Diaz avait la balle de match avec ce penalty au bout du temps additionnel. Le joueur du Real Madrid a toutefois vu Edouard Mendy arrêter sa panenka. Alors qu'il aurait pu être un héros, le Marocain est aujourd'hui assailli de critiques.
« J'ai parlé avec Achraf »
En conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé a été interrogé sur la défaite du Maroc et le cas de Brahim Diaz. C'est alors que le numéro 10 du Real Madrid a fait savoir : « J'ai pu parler avec Brahim Diaz ? Je n'ai pas parlé directement avec Brahim. J'ai parlé avec Achraf (Hakimi) et j'ai pu savoir un peu ce qui s'était passé. C'est un moment compliqué ».
« Aider Brahim à se remettre sur les rails et de le soutenir »
Kylian Mbappé a ensuite confié : « J'ai aussi vécu des moments compliqués avec la sélection. De la colère, de la frustration. Mais il faut continuer à travailler. C'est la vie d'un footballeur. Je suis venu au Real Madrid pour gagner des titres, mais il faut aussi penser aux gens, à leurs sentiments. Notre objectif est d'aider Brahim à se remettre sur les rails et de le soutenir ».