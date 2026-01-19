Kylian Mbappé : La discussion avec une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Brahim Diaz, ça ne doit pas être simple à vivre actuellement. Alors que le Maroc a perdu la finale de la CAN contre le Sénégal, le joueur du Real Madrid a manqué un penalty qui aurait offert le sacre aux Lions de l'Atlas. Si Kylian Mbappé n'a pas encore parlé avec son coéquipier, il a pu échanger avec Achraf Hakimi, son ancien coéquipier au PSG, pour en savoir plus sur l'état d'esprit des Marocains.

A domicile, le Maroc rêvait de remporter la CAN. Un rêve qui ne s'est finalement pas réalisé avec cette défaite en finale face au Sénégal. Pourtant, Brahim Diaz avait la balle de match avec ce penalty au bout du temps additionnel. Le joueur du Real Madrid a toutefois vu Edouard Mendy arrêter sa panenka. Alors qu'il aurait pu être un héros, le Marocain est aujourd'hui assailli de critiques.

« J'ai parlé avec Achraf » En conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé a été interrogé sur la défaite du Maroc et le cas de Brahim Diaz. C'est alors que le numéro 10 du Real Madrid a fait savoir : « J'ai pu parler avec Brahim Diaz ? Je n'ai pas parlé directement avec Brahim. J'ai parlé avec Achraf (Hakimi) et j'ai pu savoir un peu ce qui s'était passé. C'est un moment compliqué ».