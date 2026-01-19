Kylian Mbappé : Ses derniers mots avant la séparation !

Après avoir passé seulement sept mois au Real Madrid, Xabi Alonso a quitté son poste d'entraineur. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé s'est prononcé sur le départ du technicien espagnol. Le numéro 10 merengue a notamment évoqué sa dernière conversation avec Xabi Alonso.

«Nous avons parlé de la vie et je voulais le soutenir»

« Je lui ai parlé le jour où la décision a été prise. J'entretiens de bonnes relations avec lui. Nous avons parlé de la vie et je voulais le soutenir. Que ce soit juste ou non, ce n'est pas à moi de le dire. Le football est comme ça. L'affection que j'ai pour lui, c'est la vie. Je dois soutenir mon nouvel entraîneur, Arbeloa, avec la même affection que j'ai pour Xabi. C'est la vie d'un footballeur de haut niveau. C'est une décision du club et nous devons la respecter et toujours défendre l'écusson du Real Madrid », a confié Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid.