Kylian Mbappé balance sur sa relation avec une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les temps sont durs actuellement pour Vinicius Jr. Dimanche, face à Levante, l'attaquant du Real Madrid a sévèrement été hué par le Bernabeu. Heureusement pour le Brésilien, il peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé. Ce dernier l'a exprimé publiquement, il est là au chevet de Vinicius Jr.

Alors que le Real Madrid traverse une période de turbulences, pour certaines stars merengue, c'est aussi très compliqué en ce moment. C'est le cas de Vinicius Jr. Le Brésilien est pris en grippe par ses propres supporters, ayant notamment reçu un accueil électrique du Bernabeu ce dimanche. Vinicius Jr galère donc en ce moment, mais Kylian Mbappé est là pour l'aider.

« Faire attention à lui, le protéger » C'est en conférence de presse ce lundi que Kylian Mbappé s'est exprimé sur sa relation avec Vinicius Jr. Le joueur du Real Madrid a alors fait savoir concernant son coéquipier : « Qu'est-ce que je ferais à la place de Vinicius ? Je ne suis pas Vinicius. Je peux aller le chercher (rires). Je n'ai pas à donner des conseils. Je ne suis personne pour donner des conseils. Ce qui est uniquement de ma responsabilité c'est de faire attention à lui, de le protéger. Quand il est heureux, il est différent ».