Kylian Mbappé balance sur sa relation avec une star !

Les temps sont durs actuellement pour Vinicius Jr. Dimanche, face à Levante, l'attaquant du Real Madrid a sévèrement été hué par le Bernabeu. Heureusement pour le Brésilien, il peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé. Ce dernier l'a exprimé publiquement, il est là au chevet de Vinicius Jr.
Alors que le Real Madrid traverse une période de turbulences, pour certaines stars merengue, c'est aussi très compliqué en ce moment. C'est le cas de Vinicius Jr. Le Brésilien est pris en grippe par ses propres supporters, ayant notamment reçu un accueil électrique du Bernabeu ce dimanche. Vinicius Jr galère donc en ce moment, mais Kylian Mbappé est là pour l'aider.
« Faire attention à lui, le protéger »
C'est en conférence de presse ce lundi que Kylian Mbappé s'est exprimé sur sa relation avec Vinicius Jr. Le joueur du Real Madrid a alors fait savoir concernant son coéquipier : « Qu'est-ce que je ferais à la place de Vinicius ? Je ne suis pas Vinicius. Je peux aller le chercher (rires). Je n'ai pas à donner des conseils. Je ne suis personne pour donner des conseils. Ce qui est uniquement de ma responsabilité c'est de faire attention à lui, de le protéger. Quand il est heureux, il est différent ».
« J'ai la chance de le connaitre et je l'apprécie beaucoup »
« Comme tout le monde, Vini est un être humain. C'est un très grand joueur. C'est quelqu'un d'incroyable, j'ai la chance de le connaitre et je l'apprécie beaucoup. Nous devons mieux le protéger pour qu'il ne soit pas seul face à l'adversité. Il n'est pas seul aju Real Madrid. Nous sommes tous avec lui. S'il est au top de sa forme, il est parmi les meilleurs du monde », a également fait savoir Kylian Mbappé à propos de Vinicius Jr.