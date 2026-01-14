Kylian Mbappé : Le drame de sa vie avec les femmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant explosé très tôt, Kylian Mbappé a dû gérer la célébrité dès son plus jeune âge. Une cote de popularité qui s’accompagne bien évidemment de gros aspects négatifs. C’est ainsi que si les sollicitations sont nombreuses, elles ne sont toutefois pas toujours bonnes. Pour Mbappé, il faut ainsi se méfier en permanence. Y compris avec les femmes.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est devenu plus qu'un joueur de football. Forcément, compte tenu de son statut actuel, la star du Real Madrid reçoit de très nombreuses sollicitations. Mais voilà que très souvent, les idées derrière ces rapprochements ne sont pas bonnes. Forcément, pour Mbappé, il y a donc de quoi se méfier et ça vaut également pour sa vie amoureuse et les femmes.

« Ils devra toujours douter de l’authenticité des gens » Pour Kylian Mbappé, la célébrité a donc également des mauvais côtés. pour ce qui est des relations avec les femmes, en 2024, pour L’Equipe Explorer, un employé du PSG confiait : « Le drame intime de sa vie, c’est qu’il devra toujours douter de l’authenticité des gens, que ce soit les filles pour sa vie de couple, et tout le monde pour l’amitié ».