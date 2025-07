Kylian Mbappé : Le coup de foudre qui a tout changé !

La saison a été décevante au Real Madrid, et elle a fait une victime de taille : Carlo Ancelotti. Le technicien italien a été remplacé par Xabi Alonso, qui a profité de la Coupe du monde des clubs pour prendre en main son effectif. Le coach espagnol est d’ailleurs tombé sous le charme de l’un de ses attaquants, de quoi relancer la concurrence avec Kylian Mbappé.

Gonzalo Garcia a charmé Xabi Alonso

Pas vraiment attendu au tournant, le buteur de 21 ans a eu sa chance puisque Xabi Alonso était privé de Kylian Mbappé et Endrick. Et le coach espagnol est tombé sous le charme de son jeune attaquant, qui s’est montré comme l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde des clubs (4 buts et 1 passe décisive en 6 matchs).