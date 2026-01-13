Kylian Mbappé : La surprise est totale !

Dimanche soir, Kylian Mbappé a créé la polémique en Espagne après avoir refusé de saluer les joueurs du FC Barcelone qui faisaient une haie d'honneur à ceux du Real après la finale de la Supercoupe d'Espagne remportée par le club blaugrana. Un comportement qui a surpris Joan Laporta.
Kylian Mbappé a vu échapper un nouveau trophée avec le Real Madrid à savoir la Supercoupe d'Espagne remportée par le FC Barcelone dimanche soir (3-2). Une défaite qui n'a visiblement pas du tout plus à l'ancien joueur du PSG qui a refusé de passer dans la haie d'honneur faite par le joueur du Barça. De quoi surprendre Joan Laporta, le président du Barça.
Le geste de Mbappé surprend Laporta
« Ce qu’a fait Mbappé m’a surpris. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux. C’est du sport, il faut avoir un comportement normal. Je pense que nous, dans la victoire, nous avons respecté l’adversaire, c’est pour ça que je ne peux pas comprendre ce qu’a fait Mbappé », a expliqué le dirigeant catalan à RAC1 avant de poursuivre.
«Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux»
« Il y a eu quelque chose lors du dernier match de Liga, les joueurs étaient un peu énervés. C’est quelque chose qu’on peut comprendre. En vérité, je n’ai pas vu ce qu’a fait Mbappé sur le coup, mais je comprends qu’ils devaient être très frustrés. C’est pour ça qu’il y a eu cette réaction. Je pense qu’ils savaient déjà qu’on avait plus de chances de gagner, et ensuite ils l’ont constaté sur le terrain, donc ils sont frustrés », a conclu Joan Laporta.