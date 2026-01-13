Kylian Mbappé : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, Kylian Mbappé a créé la polémique en Espagne après avoir refusé de saluer les joueurs du FC Barcelone qui faisaient une haie d'honneur à ceux du Real après la finale de la Supercoupe d'Espagne remportée par le club blaugrana. Un comportement qui a surpris Joan Laporta.

Kylian Mbappé a vu échapper un nouveau trophée avec le Real Madrid à savoir la Supercoupe d'Espagne remportée par le FC Barcelone dimanche soir (3-2). Une défaite qui n'a visiblement pas du tout plus à l'ancien joueur du PSG qui a refusé de passer dans la haie d'honneur faite par le joueur du Barça. De quoi surprendre Joan Laporta, le président du Barça.

Le geste de Mbappé surprend Laporta « Ce qu’a fait Mbappé m’a surpris. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux. C’est du sport, il faut avoir un comportement normal. Je pense que nous, dans la victoire, nous avons respecté l’adversaire, c’est pour ça que je ne peux pas comprendre ce qu’a fait Mbappé », a expliqué le dirigeant catalan à RAC1 avant de poursuivre.