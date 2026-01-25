Kylian Mbappé fait une panenka devant Brahim Diaz : «ce n’est pas gentil ce que tu as fait…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé face à Villarreal (2-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Un moment qui d’ailleurs beaucoup parler : la panenka du Français. Un geste fort qui intervient quelques jours seulement après le gros raté de son coéquipier Brahim Diaz à la CAN avec le Maroc. Mais si Mbappé cherchait à le soutenir, l’effet n’est finalement pas celui qui était escompté auprès de certains…

En manquant sa panenka en finale de la CAN, Brahim Diaz a précipité la chute du Maroc face au Sénégal. Au fond du trou, le joueur du Real Madrid pouvait toutefois compter sur le soutien de Kylian Mbappé, qui s’était dit à son chevet en conférence de presse. Le buteur merengue est ensuite passé des paroles aux actes. Face à Villarreal ce samedi, Mbappé a fait un clin d’oeil à Brahim Diaz… en inscrivant une panenka.

« J’ai deux mots à lui dire à Mbappé » Si Kylian Mbappé a assuré que ce geste était en signe de soutien à Brahim Diaz, certains n’ont clairement pas la même interprétation. C’est le cas de Marc Madiot. Au micro de RMC lors des Grandes Gueules du Sport, il a pointé du doigt le geste de Mbappé, lâchant : « On s’en fout ou pas de Mbappé qui a marqué une panenka devant Brahim Diaz ? On ne s’en fout pas du tout? J’ai deux mots à lui dire à Mbappé. (…) Franchement, les larmes de crocodiles dans la semaine, on va s’occuper de notre copain, Brahim Diaz, il faut l’entourer, on est des hommes. Et lui faire une panenka hier… Mais ce n’est pas charitable ce qu’il a fait Kylian ».