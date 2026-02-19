Un clash lunaire a éclaté au PSG, la relation brisée : «Tu ne peux plus arranger les choses»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’ambiance dans les coulisses du PSG n’a pas toujours été un long fleuve tranquille depuis le début de l’ère QSI, et une affaire assez surréaliste avait éclaté au cours de la saison 2015-2016, avec un clash pour le moins inattendu. Et la victime, qui n’était autre que l’entraîneur de l’époque au PSG, n’a jamais réussi à tourner la page…

Les faits remontent au 14 février 2016, alors que tout se passait plutôt bien au PSG, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et leader du championnat : En pleine nuit, et alors qu’il était accompagné d’un ami, Serge Aurier apparaissait dans une live sur l’application Periscope, et cela a donné lieu à une séquence lunaire au cours de laquelle le latéral droit ivoirien du PSG a enchaîné les tacles et les insultes. Laurent Blanc en a notamment été victime, qualifié de « fiotte » par son joueur de l’époque…

« Il a cassé la relation » Interrogé en 2019 sur beINSPORTS, l’ancien entraîneur du PSG (qui avait finalement été limogé six mois plus tard) était revenu sur ce clash lunaire de la part de Serge Aurier : « C'est lui qui a cassé la relation, pour moi c'était terminé et il le sait. Après, tu ne peux plus arranger les choses. C'est comme ça, les joueurs se pensent intouchables, l’entourage autour d’eux fait penser qu’ils sont encore plus intouchables que ce qu’ils pensent eux-mêmes. Parfois il faut faire croire aux joueurs qu'ils ont la mainmise sur vous sans ce que cela soit vraiment le cas. (...) Après ça, il est revenu sur le terrain, il a fini sa saison et il est parti, point », confiait Laurent Blanc, avant de glisser un tacle à la direction du PSG sur cette affaire.