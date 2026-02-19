Inquiétude au PSG : «Ce n'est pas parce qu'on a vu Messi et Ronaldo que...»

Champion d'Europe en titre, le PSG peine à retrouver son meilleur niveau et cela se ressent notamment auprès de certains joueurs, pourtant très importants dans l'année 2025 exceptionnelle du PSG. Et cela inquiète un consultant.
La saison dernière, le PSG a réalisé une saison historique qu'il sera difficile de reproduire, notamment avec la victoire en Ligue des champions. D'ailleurs cela se ressent depuis le début de la saison avec notamment certains joueurs très loin de leur meilleur niveau. C'est le cas de Vitinha ou encore du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. La question est donc de savoir s'ils pourront un jour retrouver le niveau qui leur a permis de réaliser cette saison saison historique. Et Christophe Dugarry n'est pas particulièrement optimiste.
Dugarry s'inquiète pour les joueurs du PSG
« Est-ce que c’est ridicule de penser que vu le niveau exceptionnel qu’ont eu certains joueurs la saison dernière – et je ne dis pas qu’ils n’y reviendront plus – il y aurait une possibilité qu’ils ne seraient pas capables d’enchainer et de jouer de la même façon… C’est compliqué de jouer deux années au top du top niveau… », analyse-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Ce n’est pas parce qu’on a vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi»
« Ce n’est pas parce qu’on a vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ou d’autres, jouer pendant dix ou quinze ans à ce très haut niveau… On l’a tous connu, on a tous eu des périodes dans nos carrières où on n’a pas été capables de refaire les mêmes performances… Ce n’est pas totalement ridicule de penser que certains joueurs ne seront pas capables de refaire les même quatre ou cinq mois qu’ils ont fait… C’est peut-être pour ça qu’a eu lieu le coup de gueule d’Ousmane Dembélé, parce qu’ils sont trop sûrs d’eux, ils se disent que ça va le faire… », ajoute Christophe Dugarry.