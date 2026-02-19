Inquiétude au PSG : «Ce n'est pas parce qu'on a vu Messi et Ronaldo que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion d'Europe en titre, le PSG peine à retrouver son meilleur niveau et cela se ressent notamment auprès de certains joueurs, pourtant très importants dans l'année 2025 exceptionnelle du PSG. Et cela inquiète un consultant.

La saison dernière, le PSG a réalisé une saison historique qu'il sera difficile de reproduire, notamment avec la victoire en Ligue des champions. D'ailleurs cela se ressent depuis le début de la saison avec notamment certains joueurs très loin de leur meilleur niveau. C'est le cas de Vitinha ou encore du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. La question est donc de savoir s'ils pourront un jour retrouver le niveau qui leur a permis de réaliser cette saison saison historique. Et Christophe Dugarry n'est pas particulièrement optimiste.

Dugarry s'inquiète pour les joueurs du PSG « Est-ce que c’est ridicule de penser que vu le niveau exceptionnel qu’ont eu certains joueurs la saison dernière – et je ne dis pas qu’ils n’y reviendront plus – il y aurait une possibilité qu’ils ne seraient pas capables d’enchainer et de jouer de la même façon… C’est compliqué de jouer deux années au top du top niveau… », analyse-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.