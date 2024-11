Catastrophe au Real Madrid, la pression est sur Mbappé !

Axel Cornic

Arrivé libre cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne fait pas encore l’unanimité du côté du Real Madrid. Il va pourtant devoir montrer son vrai visage, puisqu’avec la blessure de Vinicius Jr le Français devient clairement la grande star offensive de l’équipe madrilène, surtout avec le choc face à Liverpool en Ligue des Champions qui approche.

Ça fait des années que l’on parle de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais maintenant qu’il est là l’engouement n’est pas incroyable. L’ancienne star du PSG ne semble en effet pas avoir totalement satisfait les attentes des observateurs ainsi que des supporters depuis le début de la saison, avec d’ailleurs une période assez compliquée sur le terrain comme en dehors au début de l’automne.

« Sans Vinicius à gauche, Mbappé va commencer à montrer pourquoi le Real Madrid l'a recruté »

C’est pourtant maintenant qu’il va devoir répondre présent. Car le Real Madrid vient de perdre Vinicius Jr, touché au biceps fémoral et annoncé absent pour une durée de trois semaines. Son absence devrait vraisemblablement pousser Carlo Ancelotti à revoir ses plans et donc placer Kylian Mbappé sur la gauche de son attaque, une position qu’il connait plutôt bien. Sur Radio MARCA on va même plus loin, annonçant : « Sans Vinicius à gauche, Mbappé va commencer à montrer pourquoi le Real Madrid l'a recruté ».

« Jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche »

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Après le match de championnat contre Leganes (0-3), au cours duquel il a marqué le premier but de son équipe, Kylian Mbappé a envoyé un message assez clair ! « J’ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Je suis prêt à aider l’équipe et donner mon maximum » a déclaré l’attaquant français du Real Madrid. « De toute façon, jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche ».