«Bertrand Latour et moi, on ne fait pas le même métier» : Kylian Mbappé fait des jaloux sur Canal+

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Chaque apparition de Kylian Mbappé dans les médias est attendue et suivie avec la plus grande attention. C'est la raison pour laquelle tout se bat pour l'avoir. Et lorsqu'il choisit d'être interrogé par un média généraliste, et non spécialisé dans le sport, l'attaquant du Real Madrid est pointé du doigt comme ce fut le cas par Bertrand Latour.

Lorsque l'interview de Kylian Mbappé pour Clique est diffusée le 8 décembre 2024, elle fait immédiatement parler. Il faut dire que c'est la première fois que le capitaine de l'équipe de France s'exprime après son départ du PSG. Mais l'interview n'a pas fait l'unanimité et de nombreux observateurs avaient alors critiqué le fait que Canal+ n'ait pas demandé à un journaliste sportif d'accompagner Mouloud Achour afin d'avoir également des réponses sur ses difficultés sportives.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. pic.twitter.com/lKzMma2nHZ — CLIQUE (@cliquetv) December 6, 2024

Bertrand Latour pas convaincu par l'interview de Mbappé pour Clique Sur le plateau du Canal Football Club, juste après la diffusion de l'interview, Bertrand Latour avait affiché sa déception : « Je n’ai pas été renversé par l’authenticité de ses réponses. J’aurais aimé ressortir de cet exercice médiatique en me disant je sais pourquoi Kylian Mbappé est moins bon depuis X mois. Après, vous mettez le nombre de mois qu’il vous convient mais je n’ai pas la réponse à cette question. Non pas que les questions n’ont pas été posées mais il n’a pas saisi les moments pour y répondre. En l’état, je suis journaliste de sport et je le juge sur le sport. D’un point de vue du jeu, je ne sais pas pourquoi il fait moins d’appels, pourquoi il marque moins de buts. Et, sur certains aspects comme le capitanat, je pense qu’il y a une réécriture de l’histoire. »