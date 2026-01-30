«Bertrand Latour et moi, on ne fait pas le même métier» : Kylian Mbappé fait des jaloux sur Canal+

Chaque apparition de Kylian Mbappé dans les médias est attendue et suivie avec la plus grande attention. C'est la raison pour laquelle tout se bat pour l'avoir. Et lorsqu'il choisit d'être interrogé par un média généraliste, et non spécialisé dans le sport, l'attaquant du Real Madrid est pointé du doigt comme ce fut le cas par Bertrand Latour.
Lorsque l'interview de Kylian Mbappé pour Clique est diffusée le 8 décembre 2024, elle fait immédiatement parler. Il faut dire que c'est la première fois que le capitaine de l'équipe de France s'exprime après son départ du PSG. Mais l'interview n'a pas fait l'unanimité et de nombreux observateurs avaient alors critiqué le fait que Canal+ n'ait pas demandé à un journaliste sportif d'accompagner Mouloud Achour afin d'avoir également des réponses sur ses difficultés sportives.
Bertrand Latour pas convaincu par l'interview de Mbappé pour Clique
Sur le plateau du Canal Football Club, juste après la diffusion de l'interview, Bertrand Latour avait affiché sa déception : « Je n’ai pas été renversé par l’authenticité de ses réponses. J’aurais aimé ressortir de cet exercice médiatique en me disant je sais pourquoi Kylian Mbappé est moins bon depuis X mois. Après, vous mettez le nombre de mois qu’il vous convient mais je n’ai pas la réponse à cette question. Non pas que les questions n’ont pas été posées mais il n’a pas saisi les moments pour y répondre. En l’état, je suis journaliste de sport et je le juge sur le sport. D’un point de vue du jeu, je ne sais pas pourquoi il fait moins d’appels, pourquoi il marque moins de buts. Et, sur certains aspects comme le capitanat, je pense qu’il y a une réécriture de l’histoire. »
«On ne fait pas le même métier en réalité»
Face à ces critiques et l'incompréhension du choix de Kylian Mbappé de choisir Clique, même chez Canal+, Mouloud Achour se défend et répond à Bertrand Latour. « C'est important qu'il y ait l'expertise d'un Bertrand pour les gens qui sont fans de foot et la mienne pour ceux qui veulent savoir qui est derrière le sportif. On ne fait pas le même métier en réalité », assure l'animateur-producteur de l'émission de Canal+ avant de rappeler les raisons qui poussent les sportifs à choisir Clique plutôt que des médias spécialisés : « Ils sont de la génération qui écoute Travis Scott, Future, Laylow, Kendrick Lamar... Si tu veux voir les interviews de ces artistes, il y a un seul média en France, c'est Clique. Wembanyama, Mbappé et Marchand veulent être là où les artistes qu'ils admirent sont... C'est aussi simple que ça. Pour les gens qui écoutent cette musique, qui sont plus nombreux que ceux qui regardent la télévision, c'est naturel d'aller là où leurs idoles s'expriment. Mais mon ambition, c'est d'être un trait d'union entre générations, c'est pour ça que c'est important de rester aussi à la télévision sur Canal. Et l'autre explication, c'est que ces sportifs sont à l'aise parce qu'ils sont dans une safe place. »