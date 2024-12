Accusation de viol : «Dégoutant», elle dénonce Mbappé et craque !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé aurait été visé par une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède. En effet, une jeune femme d'une vingtaine d'année s'est présentée auprès de la police locale pour dénoncer les présumés actes du Français lors de la soirée du 9 octobre. Lors de sa plainte auprès des forces de l'ordre, elle aurait fait part de son dégoût et de sa crise de larmes auprès d'une amie.

Absent de la liste de Didier Deschamps pour la trêve internationale du mois d'octobre, Kylian Mbappé a vu le Real Madrid lui accorder plusieurs jours de repos. L'attaquant de 25 ans en a donc profité pour voyager en Suède. Toutefois, Kylian Mbappé aurait été visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu le 9 octobre dans l'hôtel dans lequel il résidait à Stockholm.

Des discussions autour d'un gros salaire pour Bradley Barcola ? Le PSG prépare l'avenir avec son jeune talent. ⚽

➡️ https://t.co/844UyCZoKg pic.twitter.com/GUH3LiP5Od — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

«Je me suis sentie dégoûtée»

Ce vendredi, Expressen a lâché des éléments sur cette enquête qui viserait Kylian Mbappé. Parmi les informations dévoilées, le média suédois a rapporté les propos de la plaignante lors de ses premiers contacts avec la police locale. Cette jeune femme d'une vingtaine d'années s'étant inquiétée de sa proche sécurité, et ce, parce qu'elle accusait une superstar de viol. « J'ai trouvé ça tellement dégoûtant, je me suis sentie dégoûtée et tout était dégoûtant », a-t-elle déclaré, avouant avoir tout raconté à une amie. « Je n'ai pas pu me retenir, j'ai commencé à pleurer et j'avais besoin de me défouler », a-t-elle ajouté.

«J'ai commencé à pleurer»

Ce jeudi, la justice suédoise - en charge de l'enquête - a annoncé qu'elle abandonnait les poursuites à l'encontre de la personne accusée par la plaignante, ne citant jamais le nom de Kylian Mbappé, « faute de preuves ». D'après Expressen, la jeune femme aurait fait savoir à la police que l'attaquant du Real Madrid l'aurait violé dans la salle de bain de son hôtel.