Lamine Yamal : Un vilain tour joué par un phénomène du PSG ?

A 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau phénomène du football mondial. Le crack du FC Barcelone pourrait d'ailleurs être prochainement récompensé de son talent en remportant le Trophée Kopa ainsi que le prix du Golden Boy. A moins qu'un joueur du PSG pourrait plomber Yamal ? Cela pourrait être le cas avec... Joao Neves.

Epoustouflant avec le FC Barcelone et l'Euro, Lamine Yamal n'en finit plus d'impressionner. Des performances qui pourraient lui permettre de rafler prochainement le Trophée Kopa, remis par France Football, et le Golden Boy, décerné par Tuttosport. Mais voilà que Yamal n'est pas tout seul dans les débats. A 20 ans, Joao Neves, aujourd'hui au PSG, aurait aussi ses chances.

Neves plutôt que Yamal pour le Golden Boy

En ce qui concerne le Golden Boy, Gustavo Sa donne d'ailleurs sa préférence à Joao Neves plutôt qu'à Lamine Yamal. Pour Tuttosport, le joueur de Famalicao a confié sur le joueur du PSG : « Nous sommes amis et je pense que c'est un joueur extraordinaire. Oui, Yamal est plus jeune et a fait un Championnat d'Europe fou, mais pour la continuité entre Benfica et le PSG, je pense João le mérite davantage ».

« J'espère gagner ce Trophée Kopa, donnez-le moi ! »

A propos du Trophée Kopa, Lamine Yamal expliquait récemment : « J'espère gagner ce Trophée Kopa, donnez-le moi ! (Rires.) Comme je vous l'ai dit, j'en veux toujours plus. J'aimerais gagner la Ligue des champions, le Ballon d'Or. Si je peux le gagner, tant mieux, mais je n'y pense pas vraiment ».