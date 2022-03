Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Deschamps se justifie pour Ousmane Dembele !

Publié le 21 mars 2022 à 16h00 par D.M.

Présent ce lundi en conférence de presse, quelques jours avant la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps est revenu sur l'absence d'Ousmane Dembélé lors de ce rassemblement.

Ousmane Dembélé a été l’un des hommes forts du dernier Clasico. Titularisé par Xavi ce dimanche, l’international français a délivré deux passes décisives et participé grandement à la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid. Une bonne prestation, qui pourrait lui permettre de reprendre confiance après une passe difficile, marqué par les rumeurs autour de sa situation contractuelle. Blessé en début de saison et mois performant ces dernières semaines, Ousmane Dembélé n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer les deux rencontres amicales, face à la Côte d’Ivoire vendredi et face à l’Afrique du Sud.

« Il est en reprise. Je sais ce qu'il est capable de faire »