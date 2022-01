Foot - Barcelone

Barcelone : La colère de Xavi après Grenade !

Publié le 8 janvier 2022 à 23h25 par P.L.

Le FC Barcelone n'a pas pu faire mieux qu'un match nul ce samedi sur la pelouse de Grenade (1-1). Après la rencontre, Xavi a fait un terrible constat sur les lacunes de son équipe à l'heure actuelle.