Foot - Atlético Madrid

Atlético Madrid - Malaise : Coup dur pour Antoine Griezmann !

Publié le 17 novembre 2021 à 23h05 par A.D.

Expulsé face à Liverpool lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Antoine Griezmann a écopé d'un deuxième match de suspension. Par conséquent, l'attaquant de l'Atlético de Madrid ne disputera pas le choc face au Milan AC mercredi prochain.