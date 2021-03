Foot - Atlético Madrid

Atlético Madrid : Moussa Dembélé sort du silence après son malaise

Publié le 26 mars 2021 à 15h07 par La rédaction mis à jour le 26 mars 2021 à 15h10

Victime d’un malaise en plein entraînement, Moussa Dembélé avait inquiété le staff de l’Atletico Madrid ce mardi. De retour ce vendredi, l’ancien de l’OL a adressé un message rassurant à ses fans et aux supporters du club.

Moussa Dembélé avait suscité beaucoup d’inquiétude au sein du staff de l’Atletico Madrid. Ce mardi, le joueur avait été victime d’une baisse de tension lors des 15 premières minutes de l’entraînement, conduisant à une perte de connaissance en plein milieu du terrain. L’ancien de l’OL avait été pris en charge par les services médicaux du club assez rapidement. Les images étaient impressionnantes. Mais cet épisode semble déjà derrière Dembélé. L'attaquant de 24 ans a déjà fait son retour à l’entraînement ce vendredi, et il a tenu à adresser un message rassurant à ses plus fervents fans et aux supporters des Colchoneros sur son compte Twitter : « De retour ! Plus de peur que de mal. Merci pour vos messages chaleureux et votre attention. »