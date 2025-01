«Taillé sur mesure», Zidane déjà nommé sélectionneur des l’équipe de France ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane va-t-il enfin sortir de sa période sabbatique en 2026 après la Coupe du monde et le départ de Didier Deschamps ? Depuis qu’il s’est retiré du Real Madrid en mai 2021, « Zizou » est sans club et semble attendre son heure en équipe de France, son moment pourrait bien et devrait même d’après Bruno Genesio, arriver après le Mondial en Amérique du Nord.

Depuis 2010 et Knysna qui a mis un terme à l’ère Raymond Domenech, la Fédération française de football a choisi de miser sur des membres de France 98 afin de rappeler des jours meilleurs aux supporters des Bleus avec des personnalités respectées voire admirées du grand public. Laurent Blanc a été le premier à hériter du poste de sélectionneur jusqu’à la fin de l’Euro 2012 avant d’être remplacé par Didier Deschamps, capitaine de l’équipe de France pendant ses sacres à la Coupe du monde 98 et l’Euro 2000.

Deschamps arrêtera en 2026 et Zidane est le candidat idoine pour sa succession selon Bruno Genesio !

Et depuis, Didier Deschamps n’a jamais laissé sa place vacante. En janvier 2023, soit près de 11 ans après sa nomination, « DD » signait une prolongation de contrat avec la Fédération française de football qui rallongeait sa longue aventure jusqu’à l’été 2026 et la Coupe du monde en Amérique du Nord. Mais Deschamps a assuré cette semaine en interview qu’il n’irait pas plus loin. Le sélectionneur des Bleus va se retirer et devrait en toute logique, du point de vue de Bruno Genesio également cité comme potentiel successeur, voir Zinedine Zidane le remplacer en lieu et place.

«C’est même ce que je souhaite puisque ce serait parfait»

« Oui, c’est un rêve. Je pense que tout entraîneur rêve de devenir sélectionneur de son pays, mais j’ai plutôt l’habitude d’être lucide sur les situations et on sait très bien qu’en 2026, lorsque Didier arrêtera j’espère avec un nouveau titre, il y a quelqu’un qui est taillé sur mesure pour lui succéder. Et c’est même ce que je souhaite puisque ce serait parfait ». a lâché Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, en conférence de presse jeudi.