Scandale Le Graêt : «Il propose des plans à trois»

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les propos de Noël Le Graët prononcés dimanche dernier au sujet de Zinedine Zidane ont été très mal accueillis par l’opinion publique, certains journalistes n’ont pas hésité à s’en prendre frontalement au président de la FFF et à ses comportements douteux. C’est notamment le cas de Romain Molina.

Dimanche dernier, au micro de RMC Sport, Noël Le Graët dérapait en direct en évoquant l’avenir de Zinedine Zidane : « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », indiquait le président de la Fédération Française de Football. Le début du calvaire pour lui…

Le Graët dans la tourmente

Kylian Mbappé a été le premier acteur majeur du football français à réagir dans la foulée, condamnant les propos de son patron de la FFF, et ce dernier a d’ailleurs fini par être mis en retrait par le comité exécutif de la Fédération mercredi. Mais ce n’est pas tout, puisque certains journalistes n’ont pas hésité à balancer sur son attitude en coulisses.

C’est aussi hors sol et irrespectueux que lorsqu’il propose des plans à trois à des femmes du foot français #GrandeNoël#EtUneEtDeuxEtTroisZero #CaSauteApreslAudit https://t.co/GIVRN0hwTh — Romain Molina (@Romain_Molina) January 8, 2023

« Il propose des plans à trois à des femmes du foot »