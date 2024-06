Mbappé : Thierry Henry annonce la couleur à son successeur !

La rédaction

Thierry Henry semble enfin avoir mis fin à un sacré casse-tête. Alors que l’Euro a ouvert ses portes le 14 juin dernier et se conclura le 14 juillet, le tournoi de football des Jeux Olympiques se tiendra dans la foulée. Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, l’ancien Gunner a dû pallier a plusieurs absences, notamment celle de Kylian Mbappé. Après avoir choisi Alexandre Lacazette pour le remplacer, le coach des Bleuets en a dit davantage sur l’attaquant de l’OL.

Si tous les yeux sont actuellement rivés sur l’Euro en Allemagne, les Jeux Olympiques de Paris mettront également le football à l’honneur cet été. Jouant à domicile, la sélection olympique de Thierry Henry est particulièrement attendue au tournant. N’ayant pas pu disposer de tous les joueurs dont il souhaitait, l’ancien attaquant a dû bricoler. L’absence la plus significative est probablement celle de Kylian Mbappé, retenu par le Real Madrid. Le coach de 46 ans a alors choisi Alexandre Lacazette pour prendre sa place. Et il attend beaucoup de la part du Lyonnais.

« On l'a pris pour mener l’attaque »

Dans un entretien accordé à Eurosport , Thierry Henry s’est confié sur la présence d’Alexandre Lacazette pour ces Jeux Olympiques. Et le sélectionneur des Bleuets semble voir en l’attaquant de 33 ans un leader offensif : « Je n’ai pas vraiment d'attente mais j’espère qu’il va continuer à faire ce qu'il fait. C’est un joueur qui a encore mis énormément de buts en championnat cette saison. Il est vrai que ça n'a pas toujours été rose pour lui avec l'équipe de France du dessus mais je n'ai rien à voir avec ça. On l'a pris pour mener l'attaque - pas que lui, d'ailleurs - et pour essayer d'avoir une certaine cohésion dans le groupe avec des joueurs qui ont joué ou jouent encore ensemble en club. »

Saison XXL pour Lacazette

Si l’OL est parvenu à se sortir de la zone rouge de Ligue 1 en deuxième partie de saison, c’est en grande partie grâce à Alexandre Lacazette. Revenu chez les pensionnaires du Groupama Stadium cinq ans après son départ, l’avant-centre a inscrit 19 buts en 29 matchs de championnat. Thierry Henry attend certainement des performances similaires pour ces Jeux Olympiques.